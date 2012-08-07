Розгляд скарги Іващенка перенесли на 9 серпня
Апеляційний суд Києва призначив на 9 серпня попередній розгляд скарги колишнього т. в. о. міністра оборони України Валерія Іващенка на вирок, хоча судове засідання з розгляду скарги по суті раніше вже було призначено на 14 серпня.
Про це УНІАН повідомив адвокат В.Іващенка Борис Нечипоренко.
«Сьогодні нас, адвокатів з боку суду повідомили, що на 10 ранку 9 серпня призначено попередній розгляд, при цьому не обґрунтувавши, з яких підстав це робиться», - сказав Б.Нечипоренко.
Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем під час підписання плану санації Держпідприємства Міноборони «Феодосійський судно-механічний завод».
В.Іващенка було затримано у серпні 2010 року. Щодо нього було обрано запобіжний захід – узяття під варту.
12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенко до 5 років позбавлення волі.