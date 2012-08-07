Розгляд скарги Іващенка перенесли на 9 серпня

16:28, 07 серпня 2012
Політика
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Апеляційний суд Києва призначив на 9 серпня попередній розгляд скарги колишнього т. в. о. міністра оборони України Валерія Іващенка на вирок, хоча судове засідання з розгляду скарги по суті раніше вже було призначено на 14 серпня.

Валерій Іващенко лежить на лаві підсудних під час оголошення вироку. Київ, 12 квітня

Про це УНІАН повідомив адвокат В.Іващенка Борис Нечипоренко.

«Сьогодні нас, адвокатів з боку суду повідомили, що на 10 ранку 9 серпня призначено попередній розгляд, при цьому не обґрунтувавши, з яких підстав це робиться», - сказав Б.Нечипоренко.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем під час підписання плану санації Держпідприємства Міноборони «Феодосійський судно-механічний завод».

В.Іващенка було затримано у серпні 2010 року. Щодо нього було обрано запобіжний захід – узяття під варту.

12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенко до 5 років позбавлення волі.

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