Головлікар: Мова про виписку Тимошенко із лікарні на сьогодні не йде

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив головний лікар медзакладу Михайло Афанасьєв, коментуючи заяву захисника Ю.Тимошенко народного депутата Сергія Власенка про заплановану на вихідні виписку Ю.Тимошенко з лікарні.

Втім, він наголосив, що рішення про виписку Ю.Тимошенко з лікарні буде ухвалюватися, зважаючи на стан її здоров’я.

«За тими рекомендаціями, які дали нам німецькі медики, ми проводимо планомірне лікування. На сьогоднішній день мова про виписку не йшла. Але лікарня це не санаторій. По мірі того, який стан, тоді й виписується пацієнт. На сьогодні ми проводимо планомірне лікування. Пацієнтка його отримує, виконує наші рекомендації, робить необхідні процедури. Лікувальний процес іде повністю», - сказав М.Афанасьєв.