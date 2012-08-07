Макаревич - Путіну: Я не вірю, що вам настільки наплювати на країну

Текст відкритого листа є в розпорядженні УНІАН.

«Вам, звичайно, добре знайомо слово «відкат». Ще 5-6 років тому середній відкат по країні становив 30%. Плакали, але платили. Сьогодні це 70%. Мені достовірно відомий випадок, коли відкат становив 95%. Про це сьогодні знає вся країна. Знає і мовчить, оскільки одна частина населення з цих відкатів і годується, а інша (значно більша) боїться втратити і тридцять, що залишилися. Я знаю, що ви скажете – хай звертаються до суду. Вони не підуть до суду, Володимире Володимировичу. Тому що наш суд сьогодні – або машина для покарання неугодних, або апарат з приймання грошей від позивачів», - пише А.Макаревич.

Він підкреслює, що на 30% тих, що залишилися від бюджету, Росія має намір кріпити оборону, будувати дороги, розвивати промисловість, медицину і освіту і проводити найкращу у світі олімпіаду.

«Якщо ситуація найближчим часом кардинально не зміниться – справа тхне тотальною катастрофою», - вважає він.

«Я пишу цього листа Вам, тому що будь-які серйозні зміни у нашому житті відбуваються сьогодні виключно за Вашим рішенням, Вашим словом, Вашим поглядом. Я не вірю, що Вам настільки наплювати на країну, яка обрала Вас Президентом», - відзначив А.Макаревич.

За інформацією Ленты.ру, прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі радіостанції "КоммерсантЪ-FM" пообіцяв поінформувати главу держави про відкритий лист А.Макаревича. "Мені поки важко сказати, буде якась реакція чи ні, але, принаймні, про це точно буде підготовлено доповідь Президенту", - заявив Д.Пєсков.