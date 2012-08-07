Стус: Янукович підпише мовний закон після доопрацювань

Це пообіцяв Президент України Віктор Янукович на зустрічі з представниками української інтелігенції, яка щойно завершилася у його кримській резиденції.

Як повідомив Радіо Свобода учасник зустрічі, письменник Дмитро Стус, зустріч тривала дві години, і Президент «зрозумів, наскільки значну проблему для української мови становить цей законопроект».

«Учасники зустрічі, серед яких і перший Президент України Леонід Кравчук, і академік Микола Жулинський, висловили до цього документа багато зауважень. Як результат, Президент ініціював створення комісії з доопрацювання законопроекту. За його словами, підписання закону або відкладуть до вересня, коли закон буде доопрацьований, і лише після цього його підпише глава держави, або ж він набуде чинності найближчим часом, а у вересні до нього внесуть необхідні зміни», – розповів Стус.

За словами письменника, як саме вчинити, Президент вирішить після консультацій із юристами.