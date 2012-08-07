Свобода заявляє, що знайдені вбивці їх однопартійця в Конотопі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Як зазначається у повідомленні, «свободівці» провели самостійне розслідування вбивства В.Удода, який «викрив наркокартель у Конотопському районі Сумської області». «Завдяки широкому розголосу й ретельній роботі «свободівців» було знайдено вбивць Василя Удода. Наразі їх затримано», - підкреслили в партії.

Зокрема, йдеться в повідомленні, 6 серпня голова Конотопської міської організації ВО «Свобода» Артем Семеніхін «провів опитування селян та знайшов очевидців розправи над В.Удодом». Водночас міліція не проводила жодного розслідування. «Двоє правоохоронців приїжджали в село, але замість того, щоб опитати місцевих мешканців, вони байдикували біля магазинчика», - зазначили у партії.

«Свідки, яких знайшов А.Семеніхін, зазначили, що до вбивства причетні троє селян, які працюють на наркотичних плантаціях. А.Семеніхін подав заяву в прокуратуру та МВС про злочин із зазначенням осіб, причетних до вбивства», - підкреслили в «Свободі».

За даними прес-служби, в результаті розголосу справи тіло В.Удода за вимогою прокурора міста доправили в Суми на повторну судово-медичну експертизу.

«Також міліція відкрила протокол огляду, показала фото, на яких видно, що тіло було понівечено, закидано гіллям та шматтям. Тіло лежить у неприродній позі, рука завернута під спину», - йдеться в повідомленні.

Наразі, за інформацією «Свободи», «трьох підозрюваних затримано, а в селі, де було скоєне вбивство, працює 11 оперативників».

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня ВО «Свобода» заявила про вбивство в Конотопі Сумської області члена цієї політсили В.Удода.

Протягом тривалого часу чоловік вів активну громадсько-політичну діяльність.

За даними парії, 6 серпня він планував подати офіційне звернення до Генеральної прокуратури України з вимогою розслідувати факти наявності плантацій маку та коноплі на території Конотопського району та про канали збуту наркотичних речовин за кордон.

Разом з тим начальник сектору зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Сумській області Ельвіра Біганова заявила, що інформація про вбивство В.Удода не відповідає дійсності.

За її словами, 5 серпня на березі ставка в селі Великий Самбір Конотопського району місцеві рибалки виявили тіло чоловіка.

«Виявлений труп чоловіка був без видимих ознак насильницьких дій стосовно людини. В результаті розтину судмедексперти встановили, що смерть настала у зв'язку із загостренням панкреатиту. До того ж, за висновками фахівців, паралельно було встановлено, що чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння», - повідомила Е.Біганова.

При цьому вона відзначила, що заявляти про вбивство в даному випадку жодним чином не можна.