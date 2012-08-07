ЦВК виключила зі списку десятьох «ударників» Кличка

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні комісії.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, розглянувши відповідні документи, ЦВК встановила, що на день подання заяви партії "УДАР» про реєстрацію виборчого списку до ЦВК не подали заяви про згоду балотуватися кандидатами у народні депутати 10 осіб від цієї політичної сили, зокрема: Юрій Купчій, Олександр Пєрмінов, Олександр Греховодов, Олег Ігамбердиєв, Микола Гончаренко, Сергій Осетров, Андрій Ломовацький, Микола Подільчук, Роман Волков, Олег Чеботарьов. Вони були включені до виборчого списку кандидатів у депутати цієї партії відповідно під № 67, 72, 82, 96, 106, 115, 127, 178, 183, 189.

Відтак, ЦВК прийняла рішення вважати зазначених осіб виключеними з 4 серпня з виборчого списку кандидатів у народні депутати від партії "УДАР".