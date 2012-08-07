Від УЄФА вимагають повернути українську версію сайту

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Львівської міської організації ВО «Свобода».

Як повідомив І.Лещишин, ще донедавна на сайті УЄФА «uefa.com» був переклад сторінок українською мовою.

«Сьогодні із незрозумілих причин такого перекладу немає, хоча серед користувачів і гостей цього сайту є мільйони українців, які не знають російської чи англійської мов. Звертаємо увагу європейської футбольної асоціації на те, що це створює суттєву проблему в отриманні необхідної інформації для громадян України», - зазначив він. І.Лещишин висловив сподівання, що відповідні зміни в мовній політиці сайту не пов’язані із перипетіями довкола спроб «нав’язати російську мову на теренах України шляхом неправового затвердження» закону про основи державної мовної політики та не зумовлені відверто антиукраїнською позицією влади України. «Аби продовжити продуктивну співпрацю між Україною та УЄФА повною мірою, «Свобода» вважає за доцільне повернути переклад українською мовою сайту «uefa.com»,» – зазначив І.Лещишин.