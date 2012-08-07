Янукович збирає групу для внесення змін у мовний закон

Президент України Віктор Янукович ініціює утворення робочої групи при Кабінеті міністрів, яка займатиметься вдосконаленням законодавчого забезпечення застосування мов у країні, а також забезпеченням всебічного розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя.

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, глава держави заявив під час зустрічі з представниками наукової та творчої інтелігенції, що відбулася у Криму.

Глава держави запросив до складу цієї робочої групи всіх учасників зустрічі. «Вважаю, що нам треба створити таку Робочу групу для того, щоб разом із Кабінетом міністрів напрацювати Програму розвитку української мови», - сказав він.

За словами Президента, ця Робоча група також матиме змогу ініціювати зміни до законодавства про державну мовну політику з метою гарантування вільного розвитку, використання і захисту всіх рідних мов громадян нашої держави, виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України з цих питань, подальшого впровадження європейських стандартів у цій сфері.

Глава держави також додав, що деякі зміни вже напрацьовані. «Я багато працював із цим законом, і на сьогодні напрацьовані зміни. Я пропоную практично механізм внесення цих змін до закону», - зазначив В.Янукович.

«Я працюватиму з цією групою і Кабінет міністрів працюватиме таким чином, щоб ми у вересні мали можливість прийняти зміни до цього закону», - сказав Президент, додавши: «Це чудово, що в нас є можливість об’єднати зусилля».

Глава держави також запропонував включити до складу Робочої групи авторів закону «Про засади державної мовної політики» Вадима Колесніченка і Сергія Ківалова та разом із Групою сформувати Наглядову раду щодо гідного законодавчого забезпечення застосування мов в Україні, всебічного розвитку й функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 серпня, в Криму глава держави провів зустріч з представниками наукової та творчої інтелігенції. У зустрічі взяли участь: Президент України (1991-1994) Леонід Кравчук, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Громадської гуманітарної ради Леонід Губерський, письменник, голова Товариства зв'язків з українцями за межами України «Україна – Світ», член Громадської гуманітарної ради Іван Драч, професор кафедри архітектурного проектування Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, член Громадської гуманітарної ради Лариса Скорик, генеральний директор – художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г.Верьовки Анатолій Авдієвський, письменниця Марія Влад, директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко, поет-пісняр, народний артист України Андрій Демиденко, директор Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України Микола Жулинський, директор Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії Петро Кононенко, голова Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка Павло Мовчан, ректор Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка Ігор Пилатюк, мистецтвознавець, голова асоціації реставраторів Львівщини Лариса Разінкова, генеральний директор Національного музею Тараса Шевченка Дмитро Стус.