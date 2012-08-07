Герман: Янукович підпише мовний закон та внесе до ВР зміни до нього

Про це в коментарі УНІАН сказала Радник Президента України – керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України Ганна Герман, розповідаючи про підсумки зустрічі глави держави з представниками інтелігенції.

«З поправками Президента закон перестає бути таким, що розколює суспільство. Тому я думаю, що він буде підписаний і зміни до нього будуть ухвалені у вересні», - сказала Г.Герман.

Вона зауважила, що Президент дав доручення прем'єр-міністру України Миколі Азарову створити робочу групу, яка працюватиме над створенням державної цільової програми щодо підтримки української мови. Також Г.Герман зауважила, що Президент запропонує на розгляд парламенту поправки до закону щодо мовної політики, які мають на меті зняти небезпеки, які сьогодні існують.

«Президент сказав, що зміни до цього закону повинні вже будуть проголосовані у вересні і за них мають проголосувати всі парламентські фракції. Це має бути днем об’єднання українського народу. Я думаю, що це найсуттєвішій результат сьогоднішньої зустрічі», - сказала радник Президента.

Вона також зауважила, що в цей же час має бути ухвалена і державна цільова програма розвитку української мови.

«Вона, можливо, важливіша, ніж все інше і унеможливить всі небезпеки, закладені в цьому законі, який, я думаю, буде підписаний, але з тими пропозиціями, які подав Президент», - сказала Г.Герман.

Крім того, за її словами, Президент запропонував створити наглядову раду, яка би стежила за виконанням державної цільової програми з розвитку української мови.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада прийняла закон "Про принципи державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менше 10% жителів говорять цією мовою.

31 липня голова Верховної Ради України Володимир Литвин підписав Закон "Про засади державної мовної політики", який розширює застосування російської мови на регіональному рівні. Документ направлено на підпис Президенту України.

Того ж дня ЗМІ обнародували відповідь радника Президента України Марини Ставнійчук на звернення партнерства "Новий громадянин", в якому говориться, що значна частина положень мовного закону не узгоджується з Конституцією України і міжнародними документами, ратифікованими Україною, зокрема з Європейською хартією регіональних мов і мов меншин.

"Ухвалення закону відбулося з грубим порушенням вимог статей 47, 116-122, 130 Закону "Про Регламент Верховної Ради", а значна частина положень закону не узгоджується з положеннями Конституції України і міжнародних документів, ратифікованих Україною, зокрема Європейській хартії регіональних мов і мов меншин ", - наголошується у відповіді М.Ставнійчук.

Крім того, радник Президента стверджує, що закон суперечить рішенню Конституційного суд