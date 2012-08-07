У колонії Тимошенко врахували американський досвід

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби Харківської області.

Приміщення для проведення судових засідань в режимі відеоконференцій обладнуються у виправних колоніях і в СІЗО, «враховуються європейський та американський досвід», а також на виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України, доручень Президента України та другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах.

«Враховуючи європейський та американський досвід, на теперішній час силами установ області ведеться робота з проведення ремонтних робіт з облаштування даних приміщень для подальшого заведення телекомунікаційних мереж та обладнання органами Державної судової адміністрації, у розрахунку не менше 2 приміщень у кожній та 5 - у Харківському слідчому ізоляторі. Так, в Качанівській виправній колонії №54 та в Харківському СІЗО обладнано по одному приміщенню та вже проведено два судових засідання в режимі відеоконференцій», - йдеться в повідомленні ДПтС.

У той же час пенітенціарна служба сьогодні влаштувала для журналістів прес-тур, під час якого передбачається відвідання і ознайомлення з облаштуванням і роботою кімнат для проведення відеоконференцій у Качанівській виправній колонії, Харківському СІЗО та ЦКЛ «Укрзалізниці», де в цей час проходить курс лікування Ю.Тимошенко.