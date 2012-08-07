З'їзд Соцпартії затвердив виборчий список

Про це повідомляється на сайті СПУ.

Список із 175 кандидатів очолив голова партії Петро Устенко. Також до першої п'ятірки увійшли заступник голови партії Наталія Бондар, юрист Олександр Григор'єв, лідер союзу молодих соціалістів Ляля Бєляєва та голова партії «Діти війни», яка входить до складу СПУ, Валерій Іващенко.

Також учасники з’їзду погодили передвиборчу програму СПУ.

В ході свого виступу лідер партії Устенко зазначив, що до нього надходило кілька пропозицій щодо фінансування участі політсили на виборах, наголосивши, що на жодну з подібних пропозицій він не погодився.

"На жаль, одні з них в обмін на фінансування вимагали повністю лягти й увійти до Партії регіонів, і зруйнувати нашу партійну структуру. За це пропонувалося кілька місць у списку", - цитує Українська правда.

Як раніше повідомлялося, колишній лідер партії Олександр Мороз висунутий в окрузі № 93 (Миронівка, Київська область), а колишній глава Фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко - в окрузі № 63 (Бердичів, Житомирська область).