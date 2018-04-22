Янукович таки дійшов до Майдану

Спочатку “донецький” Майдан у Києві чекав Януковича, потім почав розходитися, бо сказали, що лідер дуже зайнятий. Потім надійшла команда всіх повернути: Янукович таки виступатиме... Янукович не прийде сьогодні на зустріч з вами – він зайнятий переговорами щодо формування майбутньої коаліції – так розчарували зі сцени прихильників “Регіонів”, які зібралися в понеділок послухати вітальну промову свого лідера. Людей з синіми прапорами назбирали на Майдані чимало – за звичкою, довгі колони прихильників ПР стягувалися на мітинг ще за кілька годин до його початку. А як же – явка на зустріч з прем’єром обов’язкова, а дисципліна, як відомо в “Регіонах”, – зразкова. Тільки цього разу, схоже було, “регіонали" дещо перестаралися.

Десятки тисяч їхніх прихильників були доставлені лиш для того, аби протягом півгодини послухати палкі промови ще недавніх членів партій “Віче” та СДПУ(о), а тепер майже депутатів-“регіоналів” – Інни Богословської та Нестора Шуфрича.

Щасливі учасники першої п’ятірки розповідали, як упевнено вони перемогли і як гарно відірвалися від помаранчевої команди – виявляється, на 6%.

Само собою Партія регіонів уже збирається не лише формувати коаліцію, а й новий уряд. І, звісно, “помаранчеві вже готуються до сценарію, відпрацьованому на президентських виборах, зокрема – оскаржити вибір народу у східних областях”.

Богословська знову не змогла стриматися, щоб не вщипнути давнього ворога – Юлію Тимошенко: “Тимошенко хоче поставити Схід на коліна!”. А луною до неї неслося таке солодке: “Юльку прочь!..”

Не схоже, щоб прибічники “Регіонів” були налаштовані щось масово святкувати, і зовсім скоро організовані колони стали розтікатися по Хрещатику. Коли ж зі сцени прозвучала команда: “Не розходитись, чекаємо прем’єра”.

Колони повільно поповзли назад до Майдану.

Хтось на Майдані ходив з величезним “букетом” повітряних кульок блакитного кольору з логотипом партії. Роздавав їх лише бабцям, що просили. Якийсь чоловік, так і не випросивши кульку, вигукнув: “Усе одно ваш Янукович як був хамом, так і залишився!”

Щось подібне я чув учора, коли надзвичайно похмурий Віктор Федорович на запитання журналістки – “а чому ж ви такий похмурий – розстроїлись через програш?”, – відказав: “Та ви на себе у дзеркало подивіться!” Моя колега, прихильниця Партії регіонів, не розгубилася: “Хіба я перестала вам подобатися?” На це їй зробила зауваження вже Анна Герман, мовляв, що ти собі дозволяєш? Інші здивувалися: як це він тебе не послав?

А та видала вже у спину прем’єрові щось подібне до того, що висловив персонаж, обділений синьою кулькою.

Сьогодні Януковича наче підмінили. Вираз обличчя у нього змінився. І настрій теж. Він із запалом казав зі сцени про те, як чудово, впевнено і беззаперечно ми перемогли, підняли свій результат, а значить – і народну підтримку.

З його вуст прозвучало приблизно таке: “Ми хочемо об’єднати Україну!” “Приречені ті політичні сили, які будь-яким чином хочуть отримати владу і розподілити посади”. “Нам не потрібно шукати ворогів одне в одному...”, “Сьогодні зростання економіки – 7,5%. Ми сподівалися на більше, але нам не дали...”

Янукович також наголосив, що його партія має право на створення коаліції за всіма міжнародними нормами. Ще запевнив, що виконають усе, що обіцяли на виборах.

Ну й звичайно – обіцяв зібрати професіоналів в уряді. Виходить, уряд Януковича був досі непрофесійний?

А ще – низький вам всім уклін! Лідер кланятися не став, замість того створив давку у перших рядах дітей Донбасу й золотозубих жіночок, що першими намагалися потиснути руку своєму кумирові. Цього разу Янукович перевиконав план з кількості потиснутих мозолистих робочих рук, яким ще багато доведеться тяжко працювати лиш для того, аби за кілька років знову відчути цей доторк оманливої надії.

Дмитро Стаховський