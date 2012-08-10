Симоненко: ті, хто говорить про захист української мови, все зробили для її знищення

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Харкові лідер українських комуністів Петро Симоненко, коментуючи підписання 8 серпня Президентом України Віктором Януковичем Закону «Про засади державної мовної політики».

«Я хотів би звернути вашу увагу на те, а хто за ці 20 років, перебуваючи при владі, знищує українську мову?», - сказав П.Симоненко.

«Нинішня влада олігархів», на його думку, «закриває сільські школи», і це не сприяє розвитку української мови. У театрах відсутні вистави українських драматургів, криза в українській кіноіндустрії, зникають видавництва, що випускали «книги і літературу українською мовою», відзначив лідер комуністів.

На його думку, Спілка письменників України не діє в цьому питанні і перетворилася на «політичні якісь угруповання, в яких не вирішується проблема розвитку української мови і підтримки талановитої української молоді».

Саме комуністи «піклуються про розвиток української мови» і намагаються чинити опір процесу закриття шкіл у сільській місцевості, заявляє лідер КПУ.

«Я ще раз хочу акцентувати: саме ми, комуністи, займалися тим, що навчили, я це кажу без перебільшення, і історія це підтверджує, - не знали української мови і не були письменними - все зробили для того, щоб людина і письменною була, і навчилася читати. І я ще раз підкреслюю, що саме ті, хто говорить про захист української мови, все зробили для її знищення», - заявив П.Симоненко.

«От вам реалії. Тому, - зазначив він, - коли ми говоримо про долю українського народу, ми за те, щоб він дійсно жив у мирі і злагоді як багатонаціональний народ, і для того, щоб вирішити ці проблеми, коли ми говоримо про статус російської мови, треба провести референдум і поставити крапку».