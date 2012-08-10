Власенко: Влада не відмовилася від ідеї перевезти Тимошенко з лікарні в колонію

Про це у коментарі УНІАН заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

«Поки, за нашими даними, вони остаточно від цієї ідеї не відмовилися. Ми не виключаємо, що вони просто відклали цей план на тиждень для того, щоб сказати, що сьогодні нічого не відбулося», - сказав С.Власенко.

Він нагадав, що, незважаючи на заяви про те, що Ю.Тимошенко не збираються заарештовувати, у серпні 2011 року їй змінили міру запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому С.Власенко заявив про те, що Ю.Тимошенко планують виписати з лікарні та перевезти до колонії, щоб «тягати на судові засідання».

У свою чергу, головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв спростував інформацію про можливу виписку Ю.Тимошенко. «На цей час мова про виписку не йде», - сказав він.

Спростував інформацію про перевезення екс-прем’єра і начальник Качанівської виправної колонії Іван Первушкін.