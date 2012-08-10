Останнє слово Луценка: В Україні тепер купа гною, а не демократія

Про це йдеться в його останньому слові, виголошеному на суді в п'ятницю, пише Українська правда.

Це було третє "останнє слово" Луценка за останній час.

"Я не маю ілюзій щодо вироку, я не маю сумнівів, хто мене замовив, тому моє звернення буде не до суду, а до громадян України", - сказав екс-міністр.

"Події в Україні свідчать про те, що стан речей в нашій країні швидше нагадує купу гною, обнесену колючим дротом, ніж демократію. Підсумки 2,5 років влади Януковича зводяться до одного – країна грабується і ґвалтується купкою гангстерів при владі", - заявив він.

Луценко закликав "дати мафії бій, всіма доступними способами відстоювати свої права і переконання".

"З політичних мотивів мене утримують у тюремній камері вже 594 дні. Проте я почуваю себе вільним і повним оптимізму. Статус вільної людини, як і статус вільної нації не надається режимом, його треба здобувати у постійній боротьбі за свою гідність", - сказав Юрій Луценко.

"Влада Януковича забрала у нас майже всі права, крім права на особистий вчинок. Результат виборів залежить уже не від політиків, а від громадян України. Дати бій мафії - означає не просто зробити вибір на користь об'єднаної опозиції на цих парламентських виборах", - сказав він.