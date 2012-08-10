УДАР приєднався до позову на відмову ЦВК реєструвати Тимошенко і Луценка

Як повідомили у прес-службі «УДАРу», про це заявив керівник юридичного департаменту партії Валерій Карпунцов.

Він зауважив, що 9 серпня 2012 року до Київського апеляційного адміністративного суду Всеукраїнським об’єднанням «Батьківщина» подано адміністративний позов до Центральної виборчої комісії щодо оскарження відмови у реєстрації кандидатами у народні депутати на чергових виборах 28 жовтня 2012 року Ю.Тимошенко та Ю.Луценка, висунутих у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та включених до виборчого списку цієї політсили.

Партія «УДАР» в особі її представника у ЦВК В.Карпунцова подала заяву про залучення до участі в зазначеній справі в якості третьої особи на стороні позивача – ВО «Батьківщина», зазначили у прес-службі.

«Наша політична сила виступає проти звуження виборчих прав політичних в’язнів Тимошенко й Луценка. Ми вважаємо, що Центральна виборча комісія не має права обмежувати їхні права на реєстрацію кандидатами у народні депутати України», – наголосив керівник юридичного департаменту «УДАРу».