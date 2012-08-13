НСЖУ: невизнання виборів світовою спільнотою буде трагедією для країни

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної спілки журналістів України, про це голова НСЖУ Олег Наливайко заявив на пленумі Луганської обласної організації НСЖУ.

“Медіа-ресурси повинні щодня попереджати владу й опозицію - альтернативи чесним виборам немає. І не треба голосних заяв на старті кампанії, треба кропітка робота з виправлення помилок”, - наголосив він.

На переконання голови НСЖУ, невизнання парламентських виборів світовою спільнотою буде трагедією для країни, бізнесу, громадян.

Під час поїздки на Луганщину О.Наливайко обговорив з керівництвом облдержадміністрації хід виборчих перегонів і можливості НСЖУ в частині медійного просування інноваційно-інвестиційних проектів регіону. Зокрема, під час проведення у вересні цього року презентації області у Брюсселі та у жовтні - під час Луганського міжнародного інвестиційного форуму.

”Для нас важливо, щоб світ представляв Луганщину, Донбас не тільки як терикони шахт і труби заводів, а як великий пласт загальноєвропейської культури”, - наголосив перший заступник голови ОДА Едуард Лозовський.

“Наше спільне завдання – дати можливість європейцям побачити об’єктивну картину життя нашої країни, і Спілка журналістів вже веде активну роботу в цьому напрямку”, - зазначив О.Наливайко.

Він також нагадав, що НСЖУ стала членом Брюссельського прес-клубу, який є одним із найпрестижніших і найавторитетніших медіа-майданчиків Європи.

За словами О.Наливайка, також спілка планує значно розширити співпрацю з Міжнародною федерацією журналістів, що в цілому поліпшить інформаційну складову європейського іміджу України.