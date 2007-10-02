Балога: заяви про підготовку провокацій якраз і були тими провокаціями

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА впевнений, що Центральна виборча комісія забезпечить бездоганний підрахунок голосів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Зокрема, за словами В.БАЛОГИ, заключний акорд виборчої кампанії позначений спробами деформувати результати народного волевиявлення. «Неприпустимо, - підкреслив керівник президентського Секретаріату, - щоб вибори, покликані принести очищення влади, були вражені метастазами фальсифікацій”. “Думаю, що у ЦВК достатньо високий рівень фаховості, аби убезпечитися від цього», - сказав він.

Коментуючи хід голосування 30 вересня, В.БАЛОГА висловив переконання, що позачергові парламентські вибори в країні пройшли за демократичними правилами і засвідчили переконливу підтримку українцями рішення Президента Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень Верховної Ради п’ятого скликання.

За словами В.БАЛОГИ, вибори пройшли спокійно і без ексцесів, а деякі інциденти на кількох виборчих дільницях були викликані організаційними прорахунками чи надмірними емоціями.

«Вибори відбулися, вони зробили відчутне, але вкрай необхідне щеплення владі від політичної корупції та зневажання Конституції. Світ визнав, що українці обирали нову Верховну Раду вільно, а політичні сили змагалися за прихильність виборців у рівних умовах, зокрема, і щодо доступу до засобів масової інформації. Чого-чого, а майданчиків для всіх законних форм агітації не бракувало», - сказав В.БАЛОГА.

Також глава Секретаріату Президента відзначив, що очікування якихось провокацій у день голосування, які затято підігрівали окремі учасники перегонів, не справдилися. «У таких панічних висловлюваннях, які лунали з відомих штабів, виразно звучало відчуття близького провалу на виборах. Заяви про підготовку провокацій, власне, якраз і були тими провокаціями. Такий недолугий спосіб виправдати свій неминучий крах не спрацював», - підкреслив В.БАЛОГА.