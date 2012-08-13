Російський опозиціонер з дружиною просить політичного притулку в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Іншої Росії», вони побоюються кримінального переслідування у зв'язку зі справою про масові безлади 6 травня в Москві.

За словами Д.Курпен, її та О.Дев’яткіна було затримано поліцією 6 травня на Тверській вулиці - поза межами Болотяної площі. Проте вона наводить як приклад іншого активіста «Іншої Росії» Олександра Каменського, якого також було затримано в стороні від подій, проте його заарештували за підозрою в організації масових безладів.

«Знаючи, як працює слідство і яку позицію займає суд щодо підозрюваних у «болотяній справі», ми дійшли висновку, що хапатимуть усіх уряд і залучатимуть до справи. Розуміючи, що ми перебуваємо у зоні ризику і можемо увійти до групи підозрюваних, ми ухвалили рішення залишити країну», - заявила Д.Курпен.

О.Дев’яткіна у 2005 році було засуджено за статтею 212 Кримінального кодексу РФ «Масові безлади» за участь у ненасильницькій акції протесту у приймальній Адміністрації Президента РФ. Відсидів у СІЗО один рік і був засуджений до умовного терміну.

За інформацією прес-служби, раніше політичний притулок у Королівстві Нідерланди попросив провідний конструктор ВАТ «Корпорація «Тактичне ракетне озброєння» Олександр Долматов, прихильник «Іншої Росії», який брав участь у подіях на Болотяній площі 6 травня.

Також у рамках «болотяної справи» було допитано лідера «Іншої Росії» Едуарда Лімонова.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня, напередодні інавгурації Президента РФ Володимира Путіна, відбулася акція протесту опозиції, яка закінчилася затриманням у Москві близько 400 осіб.

Пізніше співробітники Слідчого комітету Росії заарештували десятки осіб у рамках розслідування кримінальної справи за фактом масових безладів і застосування насильства відносно представників влади на Болотяній площі 6 травня 2012 року.

11 червня слідчі провели обшуки у російських опозиціонерів Олексія Навального, Сергія і Анастасії Удальцових, Іллі Яшина, Ксенії Собчак та інших.

15 червня у Слідчому комітеті РФ повідомили, що російські опозиціонери можуть змінити свій процесуальний статус і перейти зі свідків у підозрювані у справі про масові безлади і застосуванні насильства відносно представників влади.