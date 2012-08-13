На Житомирщині селяни просять Януковича захистити їх від сільського голови

У листі до Президента, копія якого є у розпорядженні УНІАН, жителі села повідомляють про беззаконня і самоуправства голови сільради і просять взяти ситуацію під президентський контроль.

«Доводимо до вашого відома, що в селі Городище Черняхівського району твориться беззаконня і самоуправство. Голова сільради завдав тяжкі тілесні ушкодження жителю села в результаті чого останній перебував в комі в дуже критичному стані протягом тижня і помер 17.07.2012 року. Це не перший кричущий факт рукоприкладства з боку голови сільради до жителів села і не тільки. Просимо вас взяти під особистий контроль дану ситуацію, тому що боїмося, що на лікарняному ліжку може виявитися ще хтось», - говориться в листі.

Понад двадцять підписантів вважають, що голова сільради не гідний займати цю посаду і має негайно скласти повноваження.

Водночас вони запевняють, що сільський голова чинить протидію процедурі свого звільнення з посади.

Як повідомили УНІАН в УМВС України у Житомирській області, сільський голова села Городище Черняхівського району Житомирської області наразі перебуває під слідством, правоохоронці проводять експертизи з відтворення факту убивства сільського хлопця. Лише після отримання результатів цих експертиз справу буде передано до прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, В ніч з 8 на 9 липня після конфлікту із сільським головою с. Городище Черняхівського району 31-річний чоловік потрапив до лікарні.

Черняхівським районним відділом УМВС України в області за даним фактом було порушено кримінальну справу за частиною 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

17 липня чоловік помер у лікарні. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала в результаті закритої черепно-мозкової і лицьової травм.

В день смерті потерпілого кримінальну справу було перекваліфіковано з ч.1 на ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Слідче управління УМВС України в області прийняло справу до свого провадження. Прокуратура Житомирської області посилила нагляд за розслідуванням цієї кримінальної справи. Подальше провадження справи передали з Черняхівського райвідділу міліції до слідчого управління УМВС України у Житомирській області.

Місцеві ЗМІ зазначали, що односельчани побоюються, що сільський голова може уникнути покарання.