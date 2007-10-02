Соціалісти не знайшли в київському протоколі 60 своїх голосів

Представниками Київської міської організації СПУ у ході звірки даних протоколів з мокрими печатками і оприлюдненими даними Центральної виборчої комісії виявлені суттєві розходження, зокрема по 222 виборчому округу м. Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського міськкому СПУ, зокрема, на дільниці №146 (222 виборчий округ) різниця між фактичними даними голосування за СПУ - 91 голос виборців, і даними ЦВК становить 60 голосів виборців.

Крім того, на дільниці №1 222 виборчого округу у складі дільничної виборчої комісії “було аж 5 представників від БЮТ при квоті у 4 чоловіки, що є грубим порушенням чинного виборчого законодавства”. За виявленими порушеннями у 222 та інших виборчих округах столиці уповноваженими представниками від СПУ направлені відповідні скарги в окружні виборчі комісії, повідомляє прес-служба Київського міськкому СПУ.