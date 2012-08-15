ЗМІ: Волинський губернатор за державні гроші тягне собі на дачу каналізацію

Голова Волинської облдержадімінстрації, член Партії регіонів Борис Клімчук побудував собі елітну дачу у селі Мельники на березі озера Пісочне, що відноситься до Шацького національного парку, повідомляє ТСН.

А незабаром у селі може і каналізація з'явиться. Як і у більшості інших сіл, у Мельниках каналізації немає: тільки 26% сільського населення користуються послугами централізованих систем водопостачання, а каналізацією тільки 9%. Вже обговорюється проект державної програми проведення каналізації у села Мельники і Гаївка, що розташовані на березі озера, для збереження його чистоти.

Дачу Клімчук побудував на куплених ним 6 сотках землі у Мельниках, лише за 100 метрів від заповідного озера. На цих 6 сотках є три дерев'яних зруби – один двоповерховий і два одноповерхових. Екологи занепокоєні – побоюються, що такий "сусід" зашкодить заповідному озеру.

Сам Клімчук каже, що землю купив сам, з усіма дозволами. А грошима, на які він її придбав і побудував на ній дачу, перевіряючі органи займалися, і жодних порушень не знайшли. За словами Клімчука, будівництво дачі він почав, коли вперше був головою ОДА, а завершив вже на посаді посла України в Азербайджані.