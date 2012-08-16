Розинська знову програла суд проти даішників

Апеляційний суд Києва підтвердив законність рішення Голосіївського суду, який 28 травня визнав телеведучу Наталію Розинську винною в її конфлікті із співробітниками спецназу ДАІ "Кобра".

Як передає ТСН, за словами Н.Розинської, суддею в її справі був Віктор Глиняний, який підтвердив рішення Печерського суду про незаконність закриття справи проти колишнього майора Управління державної охорони Миколи Мельниченка.

"Глиняний підтримав рішення Кірєєва, а демократична республіка Італія вирішила, що Мельниченко не є злочинцем. А сьогодні Глиняний засудив і мене", - заявила Н.Розинська.

"Тепер засуджена Розинська летить до вільного Мельниченка" - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, телеведуча Н.Розинська стверджує, що 2 травня в центрі Києва її побили, загрожуючи пістолетами, п'ять співробітників ДАІ.

У свою чергу начальник Управління зв'язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук повідомив, що через інцидент з представниками ДАІ на Н.Розинську склали чотири протоколи за адміністративні порушення.

"Їй зробили зауваження і хотіли перевірити документи, проте вона просто поїхала з місця події, не реагуючи на звертання працівників. Тому її наздогнали і перекрили рух далі. Після цього стався конфлікт з представниками ДАІ", - розповів він.

"Показувати свої права вона відмовилася, тому виникала підозра, що їх немає взагалі. Пройти медичний огляд, щоб виявити наявність алкоголю в крові, вона теж відмовилася", - розповів В.Поліщук.

28 травня Голосіївський райсуд Києва визнав телеведучу Н.Розинську винною в конфлікті із співробітниками ДАІ за обома статтями звинувачення - ст.130 КУпАП (відмова від медогляду) і ст.122-2 КУпАП (незупинка).