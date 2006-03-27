БЮТ: в Донецькій області почалася масова фальсифікація

Заступник начальника центрального виборчого штабу Блоку Юлії Тимошенко Олег НАДОША заявляє, що в Донецькій області почали масово фальсифікувати результати виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в прес-центрі штабу БЮТ.

«Ми вважаємо, почалися масові фальсифікації», - сказав О.НАТОША.

Він зазначив, що на деяких дільницях комісії затримують передачу протоколів. За його словами, представники юридичної служби БЮТ зараз розслідують ситуацію на виборчих дільницях Донецька.

О.НАТОША пояснив, що наразі БЮТ не може надати остаточну інформацію паралельного підрахунку голосів у зв’язку з ситуацією, що склалась в Донецькій області.

Разом з тим, він повідомив, що, за результатами опрацювання даних з 87,8% дільниць, БЮТ набирає 23,47% голосів виборців, Партія регіонів – 29,1%, блок «Наша Україна» - 14,7%.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 12.00 штаб БЮТ обіцяв надати остаточні результати паралельного підрахунку голосів.