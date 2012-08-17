У ПАРЄ сподіваються, що слідом за Іващенком звільнять Тимошенко й Луценка

Про це йдеться в заяві співдоповідачів ПАРЄ, переданій УНІАН.

"Звільнення В.Іващенка є важливим першим кроком вирішення питання ув’язнених колишніх урядовців, згідно із очікуваннями Асамблеї, висловленими в резолюції №1862 від 2012 року", - зазначили співдоповідачі.

М.Репс та М.Пурбе-Лунден висловили сподівання, що за звільненням В.Іващенка відбудеться звільнення колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка та колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

"Ми сподіваємось, що це його звільнення невдовзі продовжиться звільненням Ю.Луценка та Ю.Тимошенко, чиє перебування в ув’язненні шкодить подальшій європейській інтеграції України і кидає тінь на підготовку до парламентських виборів", - заявили співдоповідачі.

Вони також ще раз закликали Президента України Віктора Януковича вирішити це питання політичним шляхом, якщо суди не зможуть до виборів поставити крапку у справах колишніх українських урядовців.

"Задля євроінтеграції України та її демократичного розвитку Ю.Тимошенко та Ю.Луценко мають бути звільнені до виборів, навіть, якщо їхні процеси оскарження вироків все ще продовжуватимуться", - заявили співдоповідачі.