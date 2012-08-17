Автор білборду з бабусею і котом заявляє, що на нього полюють

Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН.

Зокрема, М.Голосний розповів, що про те, що його оголошено у розшук, його «повідомили знайомі, ще після першого борду у липні. Причому довідку про це в міліції не давали. Витребувати документи адвокат не міг. Але мені подзвонили друзі, що в одному з РВВС мене вивісили на дошці міліції: типу їх розшукує міліція, і я там. Я приїхав у той район, сфотографував себе. От так і переконався».

За його словами, «перший борд – «Ми крадемо та брешемо, а ви оберіть нас ще раз» з'явився ще наприкінці липня. І вже тоді влада зацікавилася, хто його зробив. Дзвонили до офісу однієї з партій, питали: не ваш? Там відповіли: ні. Мені передавали, що перший заступник головного чекіста Дніпропетровської області радив мені «вгамуватися». А тиждень тому я поставив борд з бабусею, і не розраховував, що він викличе таку хвилю».

За словами М.Голосного, «мене оголосили в розшук, не пред'явивши жодного звинувачення. Мені телефонують люди, які представляються співробітникам ВБЕЗ і слідчими у особливо важливих справах. Запрошують на зустрічі. Але самі на зустрічі не приходять. Це – спроби тиску. Про всяк випадок я пройшов медичний огляд, у мене чиста кров, переломів не маю, наркотики не вживаю, покінчити життя самогубством не збираюся. Не планую ані вішатися, ані стрілятися. У разі, якщо зі мною щось станеться – в усьому будуть винні правоохоронні органи Дніпропетровської області. Наскільки я знаю, зараз вирішується питання, як бути зі мною. До Дніпропетровська з Києва виїхали перші особи партії, щоб обговорити з губернатором ситуацію і мою долю. Але знаю, що на мене полюють».

Кажучи про білборд з бабусею і котом, який наробив галасу, М.Голосний відзначив, що «борд народила моя команда. Були різні варіанти слоганів, фотографій, перебирали варіанти з котом, без кота. Потім дизайнер став візуалізувати це. Саме цей, бачите, вистрілив. Бабусю ми не знали, знайшли її картку просто в Інтернеті. Але я вже читав її інтерв'ю, вона ніби не заперечує, що стала знаменитою. Я знаю, що вчора Дніпропетровська облдержадміністрація зв'язалася з рекламними агентствами і заборонила продавати площі під такі слогани, як я зробив. Але ми вже орендуємо борд в Дніпродзержинську, він найбільший, 6 на 9 метрів. Він заклеєний зараз. Але я хочу все одно повісити там новий борд. У мене багато ідей. Наприклад, «Выборы 2012, программа одной партии: посадить оппозиционера, вырастить госдолг, застроить народ…».

«У нас багато хімзаводів, і, напевно, вони стимулюють креатив, - сказав М.Голосний. - Але, взагалі ми всі втомилися від цього свинства, від правового беззаконня, від цього лайна. Адже ламається національний дух. І хай минулого не змінити, але можна вплинути на майбутнє. І в цій ситуації, коли весь хріново, попит на гумор — величезний. І гумор здатний перемагати».

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