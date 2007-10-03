Зник скандально відомий секретар Донецької міськради (додані фото)
Після бесіди в СБУ?
|Микола Левченко
За його словами, приводом для заяви стали машини озвучування "Укртелекому", які 30 вересня, в день виборів, курсували Донецьком і транслювали повідомлення такого змісту: "Говорить Донецьк! За оперативними даними станом на ... годин на Західній Україні за свої партії проголосували ... виборців. Ми або вони! Прийди і проголосуй!.."
За словами пана Какуши запис трансляції цих роликів переданий в СБУ. В даний час проводиться перевірка, хто замовляв і оплачував роботу машин озвучування.
Крім того, СБУ зробала запит до "Першого муніципального" каналу щодо касети із записом показаної 29 жовтня рекламної телепрограми "Розмова з секретарем Донецької міськради Миколою Левченком "Ми або вони: явка виборців. Хто більше?"
Білборди, що анонсували цю передачу, були встановлені по всьому місту і в день голосування 30 жовтня зняті не були.
Факт вчорашньої бесіди з секретарем Донецької міськради Миколою Левченком в управлінні СБУ області не спростовують, але і не підтверджують.
Нинішнє місцезнаходження Миколи Левченка невідоме. Його телефон не відповідає. Телефон в його приймальні також мовчить, ймовірно він пропав разом зі своїм секретарем.
Начальник управління зв`язків з громадськістю Донецької міськради Максим Рівненський сказав «Острову», що останнього разу бачив Левченка у вівторок близько 17 години на нараді у виконкомі. Причина його відсутності на роботі М. Ровенському не відома.
В той же час близький до Партії регіонів сайт «УРА-інформ» опублікував інформацію про зникнення Левченка саме після бесіди в СБУ.
«... вчора вдень Левченко був викликаний на бесіду до СБУ в Донецькій області, після чого зник. Його мобільний телефон не відповідає, машина знаходиться на стоянці, на роботі і удома Левченко після виклику в СБУ не з`явився», - повідомляє видання.
Микола Левченко відомий своїми антиукраїнськими піар-акціями, зокрема його висловами про те, що українська мова – це мова фольклору.
"Давайте будемо реалістами. Друга державна мова не більше ніж формальність. В Україні державна мова повинна бути одна – російська. І так рано чи пізно буде", – заявив Левченко в лютому цього року.
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