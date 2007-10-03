Зник скандально відомий секретар Донецької міськради (додані фото)

Секретаря Донецької міської ради Миколу Левченка вчора викликали до Управління СБУ області для бесіди у зв’язку із заявою керівника апарату Донецької обласної організації Української народної партії Андрія Какуши про розпалювання Левченком міжнаціональної ворожнечі. Про це "Острову" повідомив сам А. Какуша.

За його словами, приводом для заяви стали машини озвучування "Укртелекому", які 30 вересня, в день виборів, курсували Донецьком і транслювали повідомлення такого змісту: "Говорить Донецьк! За оперативними даними станом на ... годин на Західній Україні за свої партії проголосували ... виборців. Ми або вони! Прийди і проголосуй!.."

За словами пана Какуши запис трансляції цих роликів переданий в СБУ. В даний час проводиться перевірка, хто замовляв і оплачував роботу машин озвучування.

Крім того, СБУ зробала запит до "Першого муніципального" каналу щодо касети із записом показаної 29 жовтня рекламної телепрограми "Розмова з секретарем Донецької міськради Миколою Левченком "Ми або вони: явка виборців. Хто більше?"

Білборди, що анонсували цю передачу, були встановлені по всьому місту і в день голосування 30 жовтня зняті не були.

Факт вчорашньої бесіди з секретарем Донецької міськради Миколою Левченком в управлінні СБУ області не спростовують, але і не підтверджують.

Нинішнє місцезнаходження Миколи Левченка невідоме. Його телефон не відповідає. Телефон в його приймальні також мовчить, ймовірно він пропав разом зі своїм секретарем.

Начальник управління зв`язків з громадськістю Донецької міськради Максим Рівненський сказав «Острову», що останнього разу бачив Левченка у вівторок близько 17 години на нараді у виконкомі. Причина його відсутності на роботі М. Ровенському не відома.

В той же час близький до Партії регіонів сайт «УРА-інформ» опублікував інформацію про зникнення Левченка саме після бесіди в СБУ.

«... вчора вдень Левченко був викликаний на бесіду до СБУ в Донецькій області, після чого зник. Його мобільний телефон не відповідає, машина знаходиться на стоянці, на роботі і удома Левченко після виклику в СБУ не з`явився», - повідомляє видання.

Микола Левченко відомий своїми антиукраїнськими піар-акціями, зокрема його висловами про те, що українська мова – це мова фольклору.

"Давайте будемо реалістами. Друга державна мова не більше ніж формальність. В Україні державна мова повинна бути одна – російська. І так рано чи пізно буде", – заявив Левченко в лютому цього року.