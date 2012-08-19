Центрвиборчком має до 26 серпня утворити окружні виборчі комісії

Центральна виборча комісія повинна до 26 серпня утворити окружні виборчі комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера.

«До 26 серпня ЦВК повинна завершити процес утворення окружних виборчих комісій, але цьому будуть передувати два попередні етапи – подання партіями кандидатур у склад ОВК та жеребкування серед кандидатів», - сказав А.Магера.

«У нас є 89 суб’єктів виборчого процесу. Це означає, що крім парламентських партій, а їх 5, ці 89 партій матимуть право взяти участь у поданні кандидатур до складу окружних виборчих комісій», - уточнив А.Магера.