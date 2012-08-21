Батьки бояться, що закриють єдиний український 10 клас у донецькій гімназії

Як повідомили вони кореспондента УНІАН, вчителі гімназії ознайомили їх з листом, підписаним начальником відділу освіти Ленінської районної у м. Донецьку ради Ларисою Распорською, яке було напрявлене «директорам загальноосвітніх навчальних закладів Ленінського району».

За словами батьків, у даному листі повідомлялося: «На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» з метою формування шкільної мережі на 2012-2013 навч. р., згідно з рекомендаціями районного відділу освіти, нагадуємо Вам, що наповнюваність учнів у 10-х класах має бути не меншою за 25 осіб. У разі, якщо не буде виконано набір такої кількості учнів до 25.08.2012 класи не відкриватимуться».

На сьогодні в кожній паралелі гімназії «Гармонія» по 2 класи (класи «А» і «Б»), і лише 10-й клас один. Станом на 21 серпня він нараховує лише 16 учнів.

Батьки також відзначили, що зараз у Ленінському районі цей 10-й клас єдиний, де навчання повністю ведеться українською мовою. Тому, у разі закриття класу в гімназії, переводити дітей в їх районі нема куди. Вони заявили, що мають намір відстоювати право своїх дітей вчитися у рідній гімназії, тим паче, що той самий Закон «Про загальну середню освіту» говорить, що для існування навчального класу достатньо і 5 учнів.

Л.Распорська в інтерв'ю кореспонденту УНІАН, відповідаючи на запитання про те, чи буде закрито 10-й клас в гімназії, заявила, що в українській гімназії «Гармонія» єдиний 10-й клас закривати не будуть.

«Ні. Закривати 10-й клас в «Гармонії» не будуть. Я не знаю, звідки батьки таке беруть. Може, вчителям це на руку. Я не знаю, звідки йде ця інформація. Жодної розмови, нічого про закриття якогось класу не йшлося», - сказала Л.Распорська.