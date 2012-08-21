В опозиції заявили, що на День Незалежності переворотів не буде

Про це заявив сьогодні в Донецьку на прес-конференції лідер партії «Громадянська позиція» (партія входить до Об'єднаної опозиції «Батьківщина» - УНІАН) Анатолій Гриценко, відповідаючи на запитання УНІАН, що планує Об'єднана опозиція на 24 серпня.

«Переворотів не буде. Це свято. Разом з людьми святкуватимемо День Незалежності, звертатимемося до людей і говоритимемо про те, які загрози незалежності існують, як разом локалізувати ці загрози. Як зробити так, щоб слово «незалежність» мало правдивий сенс», - сказав А.Гриценко.

Він відзначив, що сумно, коли «незалежність ми сприймаємо як те, що від України нічого не залежить у світі, а від громадян України нічого не залежить у їх власній державі», і підкреслив, що «такої фальшованої незалежності нам не треба».

А.Гриценко переконаний, що «за 21 рік незалежності можна було б привести в порядок країну і зробити так, щоб з неї не бігли мільйони у пошуках робочого місця», і про це потрібно говорити з людьми.

«Тому буде бесіда відверта з людьми у мирному, спокійному, святковому форматі. Ніяких протестних акцій у День Незалежність ми проводити не плануємо, тому що це не до речі. Це державне свято», - підсумував лідер партії.