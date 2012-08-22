Студенти - під Кабміном: Не повернуть внуку стипендію - нацькую на Азарова кота

Як передає кореспондент УНІАН, акція протесту проходить під прапорами "УДАРу", «За Батьківщину» та Молодого народного руху.

Студенти тримають в руках символічну позовну заяву до суду з вимогою скасування цієї постанови уряду, а також відомий плакат із зображенням кота та бабусі, на якому написано: «Якщо внукові не повернуть стипендію - нацькую на Азарова кота».

Як повідомляв УНІАН, активісти студентських громадських організацій заявляли про намір подати в суд позов до Кабміну та Міністерства освіти з вимогою скасувати урядову постанову №526 від 13 червня 2012 року про зміну порядку індексації стипендій.

За їх словами, згідно з цим рішенням Кабміну, стипендії фактично зменшилися на суму від 150 до 250 грн., і вже в липні студенти одержали менші виплати, ніж у червні

«Якщо 1 вересня студенти на своїх карткових рахунках не побачать відшкодування коштів за літні місяці, то вони (влада – УНІАН) побачать ще один майдан – це буде студентський майдан», - підкреслив, зокрема, голова Молодого народного руху Іван Крулько.