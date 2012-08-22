Студенти - під Кабміном: Не повернуть внуку стипендію - нацькую на Азарова кота
Близько 50 студентів біля будівлі Кабінету міністрів вимагають від прем'єр-міністра Миколи Азарова скасування постанови уряду від 13 червня про зміни індексації стипендії.
Як передає кореспондент УНІАН, акція протесту проходить під прапорами "УДАРу", «За Батьківщину» та Молодого народного руху.
Студенти тримають в руках символічну позовну заяву до суду з вимогою скасування цієї постанови уряду, а також відомий плакат із зображенням кота та бабусі, на якому написано: «Якщо внукові не повернуть стипендію - нацькую на Азарова кота».
Як повідомляв УНІАН, активісти студентських громадських організацій заявляли про намір подати в суд позов до Кабміну та Міністерства освіти з вимогою скасувати урядову постанову №526 від 13 червня 2012 року про зміну порядку індексації стипендій.
За їх словами, згідно з цим рішенням Кабміну, стипендії фактично зменшилися на суму від 150 до 250 грн., і вже в липні студенти одержали менші виплати, ніж у червні
«Якщо 1 вересня студенти на своїх карткових рахунках не побачать відшкодування коштів за літні місяці, то вони (влада – УНІАН) побачать ще один майдан – це буде студентський майдан», - підкреслив, зокрема, голова Молодого народного руху Іван Крулько.