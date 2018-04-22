Тарас Стецьків: нам не потрібні перебіжчики від ПР і КПУ

Усі політичні сили, що пройшли до Верховної Ради, з першого ж дня розпочали коаліційні переговори та підрахунок посад, який розраховують отримати. Але цілком зрозуміло, що частина політиків блефують, коли говорять про перемогу. Сьогодні більшість прогнозів будуються навколо того, що коаліція буде демократичною у форматі НУ–НС – БЮТ. До яких, можливо, долучиться Блок Литвина. Пам’ятаючи про торішній дерибан посад між демократами, що призвів до перерозподілу влади в парламенті, ми звернулися з кількома запитаннями до представника “Нашої України – Народної самооборони” Тараса Стецьківа:

Які на сьогодні кадрові апетити “Нашої України – Народної самооборони”?

Насамперед ітиметься про розподіл посад в уряді, і буде логічно, якщо БЮТ забере собі соціально-економічний блок, а до НУ–НС відійде силовий блок, передусім – посада міністра внутрішніх справ...

Це буде Юрій Луценко?

А чому й ні? Думаю, що посада віце-прем’єра – міністра внутрішніх справ була б цілком адекватною... Крім того, нам дістануться СБУ, Генеральна прокуратура і, можливо, новостворене Національне антикорупційне бюро. Оскільки наш блок був ініціатором антикорупційного наступу, цілком логічно, що його представники в уряді отримають силові відомства. Відповідний профільний комітет у Верховній Раді також буде закріплений за представниками НУ–НС...

Чи реально, що міністри закордонних справ і оборони Арсеній Яценюк та Анатолій Гриценко працюватимуть у новому уряді на своїх нинішніх посадах?

Правдоподібно, що так. Мені здається, це було б добрим кроком з реалізації підписаної в угоді (між БЮТ та НУ–НС) норми, у якій ідеться про те, що урядові портфелі діляться між фракціями 50 на 50. У принципі співвідношення кількості портфелів може корелюватися з результатами виборів. Але, скоріше за все, буде дотримано цієї умови.

Якісь іще конкретні кандидати на посади вже є?

Є зо два десятки кандидатів, яких ми обиратимемо шляхом внутрішніх дискусій. Упевнений, ці посади отримають найбільш достойні з них. А хто не отримає посад в уряді, той отримає у парламентських комітетах.

Як щодо спікера та його заступників?

Якщо Литвин до нас приєднується, на що ми маємо серйозну надію, тоді питання керівництва ВР, а зокрема посад спікера і першого віце-спікера – може бути предметом компромісів. “Наша Україна” має свою кандидатуру, але якимось чином треба врахувати інтереси блоку Литвина. Щодо другого віце-спікера – у нас є традиція з 90-го року: ця посада відходить опозиції. Є ще одна посада, яка матиме велике значення – координатор парламентської більшості. Вона може врівноважувати посаду майбутнього спікера. У цьому питанні також вестиметься дискусія між НУ–НС та БЮТ. Можлива конфігурація, за якої перший заступник голови ВР буде від НУ, а координатор більшості – від БЮТ. Або навпаки.

Хто в такому разі може очолити фракцію НУ–НС?

Думаю, це буде В’ячеслав Кириленко.

Щодо особи Кириленка також існує версія, що він може отримати крісло голови парламенту...

Такий варіант розглядається. Відповідно, керівником фракції буде інший представник нашого блоку.

Ви таки сподіваєтеся на союз із блоком Литвина. Скільки шансів, що він відбудеться?

По-перше, ми і без нього маємо парламентську більшість – 226 голосів. З Литвином вона буде більш стійкою. І, за великим рахунком, який у Литвина є маневр? Хіба він захоче з “Регіонами” та комуністами бути в опозиції? Думаю, що ні. Подивіться на його список – там цілий ряд прагматично налаштованих людей, які вже побували у виконавчій владі. Тому мова йде лише про те, щоб урахувати їхні інтереси та інтереси самого Володимира Литвина. Гадаю, ці інтереси й апетити будуть адекватними, тому нам вдасться досить швидко домовитися.

Чи Ви впевнені, що цього разу знову не буде перебіжчиків з майбутньої фракції?

Думаю, що цього разі – ні. Якість списків вже значно вища. Крім того, досить уже! Зрештою, можна буде добитися імперативного мандата. І тоді їх у принципі не буде.

По-перше, є всі шанси на створення демократичної більшості. Навіщо бігти з неї до опозиції? Чи ми захочемо приймати таких від “Регіонів” і комуністів? Думаю, нам такі не потрібні.

Разом з командою Литвина ми можемо мати 248 голосів – цілком стійку більшість, що може забезпечувати законодавчу діяльність уряду і бути доброю опорою для майбутнього демократичного уряду.

Чи достатньо надійні для цього домовленості з блоком Юлії Тимошенко?

Так. Достатньо надійні. Й іншої коаліції, ніж демократичної, ми не бачимо.

Розмовляв Дмитро Стаховський