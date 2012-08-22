Тігіпко запевняє, що Надрага пішов за власним бажанням
14:06, 22 серпня 2012Політика
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Василь Надрага був звільнений з посади першого заступника міністра соціальної політики за власним бажанням.
Сергій Тігіпко запевняє, що Надрага пішов сам
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.
«Пан Надрага пішов за власним бажанням з позиції першого заступника міністра соціальної політики», - сказав С.Тігіпко.
Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович своїм указом від 20 серпня звільнив В.Надрагу з посади першого заступника міністра соціальної політики. В.Надрага був призначений на цю посаду 23 грудня 2010 року.
21 серпня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що В.Надрагу було звільнено з посади через безвідповідальність у прийнятті рішень, зокрема, стосовно студентських стипендій.
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