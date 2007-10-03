таблиця
Партія (блок)
2007 (голосів)
2006 (голосів)
Зміни
Партія регіонів
8.013.918
8.148.745
Поповнилася представниками “Віче”, СДПУ(о), РПУ, ТУ
Блок Юлії Тимошенко
7.162.174
5.652.876
Поповнилася ПРП
Наша Україна - Народна Самооборона
3.301.012
3.539.140
Поповнилася УНП, Порою, Партією захисників Вітчизни, партією “Вперед, Україна”; втратила ПППУ
Комуністична партія
1.257.397
929.591
Блок Литвина
924.568
619.905
Поповнився партією “Трудова Україна”
Соціалістична партія
668.185
1.444.224
Прогресивно-соціалістична партія
309.119
743.704
ВО “Свобода”
178.655
91.321
Партія зелених
94.511
137.858
Блок Супрун
80.943
126.586
У 2006-му - НДП
Партія пенсіонерів
34.843
51.097
ПНЕУ
33.490
60.195
Селянський блок
25.720
79.160
Християнський блок
24.595
22.953
Партія Народної довіри
5.351
29.899
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Блок Костенка – Плюща
476.155
УНП і Плющ ввійшли до НУ-НС
“Віче”
441.912
Лідер ввійшла до ПР
Блок “Не ТАК”
257.106
Лідери СДПУ(о) та РПУ ввійшли до ПР
ПОРА - ПРП
373.478
Ввійшли: ПОРА до НУНС, ПРП – до БЮТ
Блок Кармазіна
165.881
Партія захисників Вітчизни ввійшла до НУ-НС
Трудова Україна
24.942
Лідер ввійшов до ПР, а партія до Блоку Литвина
Вперед, Україна
6.934
Ввійшла до Народної Самооборони