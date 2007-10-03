Поповнилася представниками “Віче”, СДПУ(о), РПУ, ТУ

Наша Україна - Народна Самооборона

У 2006-му - НДП

УНП і Плющ ввійшли до НУ-НС

Лідер ввійшла до ПР

Лідери СДПУ(о) та РПУ ввійшли до ПР

ПОРА - ПРП

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