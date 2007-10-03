таблиця

20:44, 03 жовтня 2007
Політика
328

 

Партія (блок)

2007 (голосів)

2006 (голосів)

Зміни

Партія регіонів

8.013.918

8.148.745

Поповнилася представниками “Віче”, СДПУ(о), РПУ, ТУ

Блок Юлії Тимошенко

7.162.174

5.652.876

Поповнилася ПРП

Наша Україна - Народна Самооборона

3.301.012

3.539.140

Поповнилася УНП, Порою, Партією захисників Вітчизни, партією “Вперед, Україна”; втратила ПППУ

Комуністична партія

1.257.397

929.591

 

Блок Литвина

924.568

619.905

Поповнився партією “Трудова Україна”

Соціалістична партія

668.185

1.444.224

 

Прогресивно-соціалістична партія

309.119

743.704

 

ВО “Свобода”

178.655

91.321

 

Партія зелених

94.511

137.858

 

Блок Супрун

80.943

126.586

У 2006-му - НДП

Партія пенсіонерів

34.843

51.097

 

ПНЕУ

33.490

60.195

 

Селянський блок

25.720

79.160

 

Християнський блок

24.595

22.953

 

Партія Народної довіри

5.351

29.899

 

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

Блок Костенка – Плюща

 

476.155

УНП і Плющ ввійшли до НУ-НС

“Віче”

 

441.912

Лідер ввійшла до ПР

Блок “Не ТАК”

 

257.106

Лідери СДПУ(о) та РПУ ввійшли до ПР

ПОРА - ПРП

 

373.478

Ввійшли: ПОРА до НУНС, ПРП – до БЮТ

Блок Кармазіна

 

165.881

Партія захисників Вітчизни ввійшла до НУ-НС

Трудова Україна

 

24.942

Лідер ввійшов до ПР, а партія до Блоку Литвина

Вперед, Україна

 

6.934

Ввійшла до Народної Самооборони

 

 

 

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