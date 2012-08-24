Порядок на свято Незалежності забезпечать понад 16 тисяч міліціонерів

Як повідомили УНІАН в Управління зв’язків з громадськістю МВС України, за інформацією, яка надійшла до МВС з регіонів, у 820-ти населених пунктах держави з нагоди відзначення 21-ї річниці Незалежності України заплановано проведення майже півтори тисячі заходів. У них планують взяти учать понад 800 тисяч осіб.

Охорону громадського порядку під час проведення заходів загалом по державі забезпечуватимуть понад 16 тисяч правоохоронців.

У Києві в урочистостях планують взяти участь понад 50 тисяч осіб, а їхній спокій охоронятимуть 3 тис. 573 працівника міліції, з них 950 військовослужбовців внутрішніх військ МВС та 200 працівників спецпідрозділу “Беркут” Головного управління МВС України в Київській області.