Янукович все вірить, що Україна позбавиться енергетичної залежності

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.

«Впевнений, що в перспективі Україна позбудеться тотальної залежності від іноземних постачальників енергоносіїв», - наголосив він.

Президент підкреслив, що енергетична безпека стає все більше синонімом незалежності та суверенітету держави. «Ми повинні зробити прорив у вирішенні наших енергетичних проблем», - наголосив В.Янукович. Він нагадав, що Україна має великі запаси метану та сланцевого газу, родовища вуглеводнів на шельфі Чорного моря, до розробки яких залучаються іноземні компанії та інвестиції.