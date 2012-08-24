Янукович все вірить, що Україна позбавиться енергетичної залежності
18:23, 24 серпня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович упевнений, що Україна позбудеться тотальної енергетичної залежності.
Янукович надіється на вуглеводні та надра шельфу
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.
«Впевнений, що в перспективі Україна позбудеться тотальної залежності від іноземних постачальників енергоносіїв», - наголосив він.
Президент підкреслив, що енергетична безпека стає все більше синонімом незалежності та суверенітету держави. «Ми повинні зробити прорив у вирішенні наших енергетичних проблем», - наголосив В.Янукович. Він нагадав, що Україна має великі запаси метану та сланцевого газу, родовища вуглеводнів на шельфі Чорного моря, до розробки яких залучаються іноземні компанії та інвестиції.
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