Янукович хоче внести ясність у низку питань співпраці з Росією

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з Президентом РФ Володимиром Путіним в Сочі, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

«Для України Росія є одним із головних торговельних партнерів. Ми хотіли б, щоб цей процес (вступу Росії до СОТ) був якомога ефективнішим», – сказав В.Янукович.

Він наголосив, що в перспективі для України й Росії важливо отримати ринки збуту товарів для високотехнологічних галузей економіки.

Глава держави також додав, що важливою для двосторонніх відносин залишається низка питань, зокрема щодо важкого машинобудування. «Я б хотів, щоб ми в різні питання внесли якомога більше ясності: що ми будемо робити з літакобудуванням, енергетичним машинобудуванням та суднобудуванням», – сказав В.Янукович.