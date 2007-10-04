Регіонали стверджують, що ведуть з НУ-НС переговори про широку коаліцію

Керівник апарату Прем`єр-міністра України Віктора Януковича Сергій Льовочкін повідомив, що зараз Партія регіонів веде переговори про створення широкої коаліції з «Нашою Україною - Народною самообороною». А 3 жовтня від імені Партії регіонів на адресу БЮТ було спрямовано запрошення приєднатися до ПР і «НУ-НС». Таке повідомлення з`явилося на сайті ПР

«У четвер ми плануємо підписати меморандум про намір створити коаліцію, а самі переговори складатимуться з 2 етапів. На першому ми маємо виробити коаліційну угоду, в якій будуть визначені цілі подальшого розвитку України і принципи, на яких будуватиметься коаліція. А вже на другому етапі будуть розподілені портфелі.

Як партія-переможець, ми претендуємо на те, що прем`єрську посаду має обійняти Віктор Янукович», - додав він.