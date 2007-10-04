Регіонали стверджують, що ведуть з НУ-НС переговори про широку коаліцію
12:48, 04 жовтня 2007Політика
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Інформація голови апарату Януковича
|Сергій Льовочкін
«У четвер ми плануємо підписати меморандум про намір створити коаліцію, а самі переговори складатимуться з 2 етапів. На першому ми маємо виробити коаліційну угоду, в якій будуть визначені цілі подальшого розвитку України і принципи, на яких будуватиметься коаліція. А вже на другому етапі будуть розподілені портфелі.
Як партія-переможець, ми претендуємо на те, що прем`єрську посаду має обійняти Віктор Янукович», - додав він.
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