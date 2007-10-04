ЦВК: всі електронні відомості збігаються з даними на паперових протоколах

Заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА заявляє, що всі електронні відомості про голосування збігаються з даними протоколів на паперових носіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні журналістам.

«На сьогодні до ЦВК надійшло близько 100 протоколів окружних виборчих комісій. Тим часом, окремі протоколи повертаються у зв`язку з виявленими помилками і неточностями. Але поки що електронні дані відповідають даним протоколів, які надійшли до ЦВК на паперових носіях», - сказала вона.

За її словами, ЦВК на основі протоколів ОВК знайшла різницю даних лише в 1 виборчий бюлетень.

Ж.УСЕНКО-ЧОРНА також повідомила, що в ЦВК надійшло звернення кандидатів у народні депутати від Комуністичної партії, Соцпартії і Партії регіонів, в яких вказується на можливу невідповідність електронних даних протоколам на паперових носіях.