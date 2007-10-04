Богатирьова: сьогодні по обіді регіонали зустрінуться з НУ-НС (доповнена)

Партія регіонів почала неофіційні консультації щодо створення коаліції, і сьогодні планує зустрітись з представниками блоку “Наша Україна – Народна самооборона”. Про це повідомила журналістам один із лідерів Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, Партія регіонів щойно провела зустріч з представниками Блоку Литвина. На сьогодні, повідомила Р.БОГАТИРЬОВА, є попередня домовленість про зустріч у другій половині дня з представниками НУ-НС, а також Партія регіонів вийшла з пропозицією щодо зустрічі з БЮТ, і сьогодні до кінця вечора у БЮТ обіцяли призначити час такої зустрічі.

Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що Партія регіонів планує провести консультації з усіма політичними силами, які потрапили до парламенту.

«Основне завдання, яке ми ставимо перед собою як переможці виборів - це започаткування політичного діалогу з усіма політиками про найголовніші принципи – об’єднання країни, впровадження економічних і соціальних реформ», - сказала вона. Про це, додала Р.БОГАТИРЬОВА, йшлося і під час сьогоднішніх неформальних консультацій з представниками Блоку Литвина.

Вона також зазначила, що попередні консультації дозволять окреслити основні принципи, на яких можна буде вести вже офіційний діалог після оприлюднення остаточних результатів виборів.

«Ми розуміємо, що Президент, роблячи вчора свою заяву, дійсно хоче, щоб європейські традиції формування влади в Україні були підтримані усіма політиками. І він (Президент) залишається в центрі політичних подій і залишається головним принциповим політиком, який стоїть на позиціях об’єднання країни», - підкреслила Р.БОГАТИРЬОВА.

Відповідаючи на запитання, чи готова Партія регіонів увійти до широкої коаліції з чотирьох основних політичних сил, Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що її політична сила прагнутиме цього.

Водночас, вона зауважила, що очікує на непростий діалог.

«Коли ми дійдемо до принципів формування коаліції, природно, що кожна політична сила, перш за все, буде відстоювати свої пріоритети, свою політичну програму», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА, додавши, що в цьому питанні необхідно буде досягати компромісу.

«Діалог передбачаємо важкий, хотілося б, щоб це було і чотири політичні сили», - сказала вона.

Відповідаючи на запитання, що робитиме Партія регіонів, якщо опиниться в опозиції, Р.БОГАТИРЬОВА не погодилась з цією тезою, зауваживши, що ще зарано відносити її політичну силу до опозиційних сил.

«Для нас головне влада як інструмент, а не як ціль, і ті політичні сили, які йдуть до парламенту не заради реваншу, а заради мети – стабільності країни – вони сядуть за стіл переговорів», - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

Водночас вона зауважила, що не можна ставити питання про те, що Партія регіонів може відмовитись від комуністів заради коаліції з НУ-НС.

«Ми не вороги один одному, ми опоненти були, а сьогодні є суб’єкти переговорного процесу. Ми ніким жертвувати не збираємось, і така термінологія, на нашу думку, є принизливою для наших можливих партнерів, а, можливо, і для опонентів», - підкреслила вона.

Р.БОГАТИРЬОВА нагадала, що уповноважені від Партії регіонів вести переговори - вона, керівник виборчого штабу Борис КОЛЕСНІКОВ, заступник керівника штабу Антон ПРИГОДСЬКИЙ та Олена ЛУКАШ.