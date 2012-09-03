Перед виборами міліція закуповує автозаки, водомети і щити

Про це з посиланням на «Вісник державних закупівель» повідомляє сайт "Наші гроші".

53 млн грн. направлено на закупівлю автомобілів спецпризначення, які мають бути поставлені МВС до кінця жовтня, коли в Україні мають пройти парламентські вибори.

Це 54 задньоприводні кросовери «Ssang Yong Rexton» по 260 тис грн., обладнані радіостанціями Vertex VX-2100, системою супутникового позиціювання типу Дрозд-М1, відеокамерами та відеореєстраторами Smarty та мобільними комп’ютерами. Аналогічним устаткуванням мають бути обладнані 20 автобусів Богдан А202.10 і вісім автобусів ПАЗ 4234, придбані по 400 тис грн. для перевезення бійців МВС.

Також придбано шість водометних автомобілів на базі КамАЗ по 2,45 млн грн, 20 автобусів ПАЗ 4234 для перевезення затриманих та ув’язнених по 599 тис грн. і п’ять автозаків на базі ГАЗ-3302 по 218 тис грн.

Основним постачальником автотехніки на суму 26 млн грн обрали ТОВ «Харківська автомобільна торгівельна компанія», зареєстроване в квітні 2011 року зі статутним капіталом 51 тис грн. на панамський офшор «Саусфорд прожектс корп. (Southford projects corp.)». Іншими постачальниками обрано ТОВ «Завод «Пожспецмаш» і ТОВ «Техкомплект».

Міліція також придбала 4800 протиударних щитів по 594 грн./од, таку ж кількість комплектів для захисту рук та ніг по 651 грн., та тисячу загороджувальних металевих турнікетів по 3570 грн./од. З цих турнікетів довжиною 1,5 м і висотою 1,3 м можна монтувати мобільні бар’єри у містах великого скупчення людей.

"Наші гроші" нагадують, що в липні військова частина 3078 Внутрішніх військ МВС придбала військового обладнання на 105,86 млн грн. Цю закупівлю мотивували підготовкою внутрішніх військ до забезпечення охорони громадського порядку під час Євро-2012.