Суд відмовився призупинити друк бюлетенів без прізвищ Тимошенко та Луценка

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Батьківщина", відповідну ухвалу було оголошено сьогодні колегією суддів за головування судді Наталії Троян.

У рішенні суду зазначається, що позивач - партія "Батьківщина" - не навела належних доказів, що їхні інтереси можуть бути якимось чином порушені відповідною постановою ЦВК від 29 серпня.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія своєю постановою від 29 серпня затвердила форму і текст виборчого бюлетеня для голосування на виборах до Верховної Ради у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Згідно з рішенням ЦВК, у виборчому бюлетені будуть вказані прізвища та імена перших п'яти кандидатів у депутати, зареєстрованих Центрвиборчкомом.

Ю.Тимошенко за рішенням передвиборчого з'їзду очолила партійний список "Батьківщини", а Ю.Луценко у цьому списку посів п'яте місце. Водночас ЦВК відмовила їм у реєстрації кандидатами в народні депутати через судимість.

Таким чином, у виборчому бюлетені від партії "Батьківщина" будуть зазначені прізвища наступних кандидатів: Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Анатолій Гриценко, Вячеслав Кириленко та Григорій Немиря.