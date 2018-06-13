Вибух у Харкові: прокурор вказує на кілька версій

За офіційними даними МНС, внаслідок вибуху постраждало п’ятеро людей. Всі потерпілі з травмами різних ступенів тяжкості були одразу госпіталізовані до місцевих лікарень. Всіх мешканців будинку, а це близько 50 осіб, які на той час перебували у квартирах, негайно евакуювали.

До ліквідації наслідків руйнувань на початку було залучено 55 осіб та 10 одиниць техніки.

Крім працівників МНС, на місце пригоди прибули правоохоронці, аварійні бригади газової та енергетичної служб, комунальники, проектні служби. Загоряння, яке виникло внаслідок вибуху, вдалося швидко ліквідувати.

Сергій Євель, генеральний директор компанії «Стальконструкція», яка попередньо займатиметься відновленням будинку, повідомив УНІАН, що будівля дуже серйозно пошкоджена. Після висновків відповідних комісій, зазначив він, планується розібрати дві стіни будинку зверху донизу – всі 9 поверхів.

Однак, це в тому випадку, якщо будинок вистоїть і підлягатиме реконструкції. На середину дня залишалася небезпека його обвалу. Будинок стоїть на розі вулиці Слинька та проспекту Жукова, тут інтенсивний рух транспорту, і, звичайно ж, наявна вібрація.

Хто уважно придивлявся до великої вертикальної тріщини, яка утворилася на стикові двох стін, голосно попереджав, що вона на очах розширюється.

«Що станеться через 5 хвилин - сказати неможливо», - констатував на той час Євель.

Він зазначив, що вибухом зруйновано перекриття квартир на 2, 3 і 4-му поверхах, заходити в приміщення небезпечно.

Після огляду будинку мер Харкова Геннадій Кернес повідомив на брифінгу, що мешканців 36 квартир (саме стільки квартир у «свічці» - ред.) повністю відселять. «Ті, хто має родичів, просіться до них, - сказав міський голова, - про інших подбає влада».

«Об’єкт беремо під охорону, - повідомив також мер. – Будемо розселяти і розбирати будинок». Кернес припустив, що відновлювальні роботи можуть завершитися до нового року.

За словами прокурора області Геннадія Тюріна, який прибув на місце події, правоохоронці розглядають кілька версій стосовно причин виникнення вибуху, серед яких основною є вибух побутового газу. Порушено кримінальну справу, працює слідчо-оперативна група.

За словами Тюріна, на момент вибуху у квартирі №10, яка і стала епіцентром вибуху, нікого не було, але в понеділок увечері сусіди бачили там одну людину. Чоловіка вже розшукали, увечері він щось там варив. Твердить, що його просили «доглянути за тваринами». Квартиру, ймовірно, винаймали.

Мешканці будинку у розпачі, вдень багато хто потребував допомоги психологів. Серед них – молоді батьки з малими дітьми, які встигли захопити з квартири коляску та кілька валіз, розмовляючи з кореспондентом УНІАН,виглядали повністю розгубленими: «Що робити далі, не знаємо».

Опівдні біля будинку розпочали встановлювати намети й столи, аби забезпечити людей харчуванням.

Кернес повідомив, що відновлювальні роботи розпочнуться вже завтра. Він зазначив, що всіх мешканців пошкодженого будинку евакуюють, проте люди у супроводі працівників МНС зможуть забрати з будівлі особисті речі і документи та тимчасово перенести їх до розташованої поруч школи. Він підкреслив, що вже сьогодні мешканцям будинку нададуть тимчасове житло: скоріше за все, це будуть готелі.

За словами мера, люди будуть відселені в готелі «Турист», «Металіст» і «Меркурій», що в цьому районі, а також у гуртожиток комунального підприємства «Харківміськліфт».

Увечері надійшло повідомлення, що загалом у будинку на вул. Слинька, 2Б зареєстровано 27 сімей (107 осіб), чотири з яких у період реконструкції будинку планують жити у родичів.

За словами мера Харкова, міська влада також допоможе особам, які проживали у цьому будинку без реєстрації. «Є й люди, які фактично проживали в будинку без реєстрації. Ми будемо враховувати проблеми й незареєстрованих мешканців», - сказав Кернес.

Він також запевнив мешканців пошкодженого будинку, що до 20 грудня вони повернуться у свої квартири.

«Я обіцяю, що Новий рік ви будете зустрічати у своїх квартирах. Із завтрашнього дня тут почнуть встановлювати страхувальні стяжки. Це роблять, щоб будинок остаточно не зруйнувався до того, як проведуть усі заходи, пов`язані з демонтажем пошкодженої частини. Головне зараз - відновити конструкцію будинку. Дата закінчення всіх робіт - 20 грудня», - наголосив мер.

Водночас, люди поскаржилися на погане обслуговування будинку з боку житлово-комунальних служб – приміщення погано прибирали, ніхто тут давно не бачив працівників ЖКГ, які б проводили профілактичні роботи. Дехто вказав, що вранці в будинку чувся запах газу. Деякі слова підтвердив прокурор Тюрін. Принаймні, пролунали слова прокурора про «халатність експлуатації» будинку.

Володимир Кравченко. УНІАН. Фото автора.