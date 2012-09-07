Опозиція ініціюватиме недовіру Нацраді з телерадіомовлення

06:34, 07 вересня 2012
Політика
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Опозиція ініціюватиме висловлення недовіри Національній раді з питань телебачення і радіомовлення та вимагатиме відставки тих її членів, які призначені від парламенту.

Микола Томенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу заступник голови ВР Микола Томенко.

Він зазначив, що Комітет ВР з питань свободи слова та інформації ініціює заслуховування звіту Нацради у парламенті України.

В той же час він нагадав, що на засідання комітету не з’явилися представники Партії регіонів та позафракційні і тому рішення комітету з цього питання немає. За його словами, опозиція підготує проект постанови про висловлення недовіри Нацраді і відставку тих чотирьох членів Нацради, які призначалися від ВР.

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Водночас М.Томенко не виключає, що парламентська більшість не підтримає таку ініціативу.

За його словами, було б доцільно заслухати Нацраду щодо ситуації в інформаційному просторі та, зокрема, щодо виключення з ефіру каналу ТВі.

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