Опозиція ініціюватиме недовіру Нацраді з телерадіомовлення

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу заступник голови ВР Микола Томенко.

Він зазначив, що Комітет ВР з питань свободи слова та інформації ініціює заслуховування звіту Нацради у парламенті України.

В той же час він нагадав, що на засідання комітету не з’явилися представники Партії регіонів та позафракційні і тому рішення комітету з цього питання немає. За його словами, опозиція підготує проект постанови про висловлення недовіри Нацраді і відставку тих чотирьох членів Нацради, які призначалися від ВР.

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Водночас М.Томенко не виключає, що парламентська більшість не підтримає таку ініціативу.

За його словами, було б доцільно заслухати Нацраду щодо ситуації в інформаційному просторі та, зокрема, щодо виключення з ефіру каналу ТВі.