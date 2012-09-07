Третьяков: Регіонали знову хочуть втопити тему скасування недоторканності

Партія регіонів згадує про скасування депутатської недоторканності лише напередодні виборів, заявляє опозиційний депутат Олександр Третьяков. Про це він сказав в інтерв'ю журналістам.

«П'ять років тому відміна депутатської недоторканності була одним з пунктів передвиборчих обіцянок «регіоналів», - нагадав політик. - Законопроект № 3251, за яким свої висновки нещодавно озвучив Конституційний суд, внесений від імені Віктора Януковича і Олександра Лавриновича ще чотири роки тому. Весь цей час «регіонали», які знаходяться у парламентській більшості та захопили всі гілки влади, вдало торпедували дане питання. З цього можна зробити висновок, що і після виборів «регіонали» будуть шукати безліч прийомів для того, що «втопити» питання скасування депутатської недоторканності в бюрократичній казуїстиці».

Олександр Третьяков переконаний, що депутатську недоторканність скасує опозиція після своєї перемоги на парламентських виборах. «Для цього виборцям потрібно проголосувати за опозиційних кандидатів», - підкреслив політик.

Крім того, він заявив, що опозиція дивиться на це питання крізь призму не лише скасування недоторканності для депутатів, але й скасування недоторканності для всіх чиновників на чолі з Президентом, а також для суддів і прокурорських працівників.

«Представники нинішнього режиму хочуть у черговий раз обдурити людей, щоб, потрапивши до парламенту, знову забути про свої обіцянки на п'ять років», - заявив Олександр Третьяков.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, об'єднуючого частини Святошинського та Оболонського районів столиці.