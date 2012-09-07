Третьяков: Регіонали знову хочуть втопити тему скасування недоторканності
Партія регіонів згадує про скасування депутатської недоторканності лише напередодні виборів, заявляє опозиційний депутат Олександр Третьяков
Партія регіонів згадує про скасування депутатської недоторканності лише напередодні виборів, заявляє опозиційний депутат Олександр Третьяков. Про це він сказав в інтерв'ю журналістам.
«П'ять років тому відміна депутатської недоторканності була одним з пунктів передвиборчих обіцянок «регіоналів», - нагадав політик. - Законопроект № 3251, за яким свої висновки нещодавно озвучив Конституційний суд, внесений від імені Віктора Януковича і Олександра Лавриновича ще чотири роки тому. Весь цей час «регіонали», які знаходяться у парламентській більшості та захопили всі гілки влади, вдало торпедували дане питання. З цього можна зробити висновок, що і після виборів «регіонали» будуть шукати безліч прийомів для того, що «втопити» питання скасування депутатської недоторканності в бюрократичній казуїстиці».
Олександр Третьяков переконаний, що депутатську недоторканність скасує опозиція після своєї перемоги на парламентських виборах. «Для цього виборцям потрібно проголосувати за опозиційних кандидатів», - підкреслив політик.
Крім того, він заявив, що опозиція дивиться на це питання крізь призму не лише скасування недоторканності для депутатів, але й скасування недоторканності для всіх чиновників на чолі з Президентом, а також для суддів і прокурорських працівників.
«Представники нинішнього режиму хочуть у черговий раз обдурити людей, щоб, потрапивши до парламенту, знову забути про свої обіцянки на п'ять років», - заявив Олександр Третьяков.
Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, об'єднуючого частини Святошинського та Оболонського районів столиці.