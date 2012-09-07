ЗМІ: Кандидати в депутати витратять на політтехнологів 250 млн. доларів

Про це пише журнал «Корреспондент», за оцінками опитаних виданням експертів, найщедрішим покупцем послуг політтехнологів стала Партія регіонів. Практично на одному рівні з нею і «Україна - Вперед!» Наталії Королевської.

Видання зазначає, що обидві політсили співробітничають з найдорожчими професіоналами, переважно росіянами. За даними джерел видання, ПР у питаннях внутрішньої політики консультують росіянин Ігор Шувалов і директор Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної академії наук України Юрій Левенець.

При цьому зовнішньополітичним супроводом діяльності «регіоналів» з 2004 року займається Пол Манафорт, який консультував свого часу Президентів США Джорджа Буша і Рональда Рейгана. За даними газети The Wall Street Journal, консалтингова кампанія Davis, Manafort and Freedman, співвласником якої є П.Манафорт, у 2008 році щомісячно одержувала від ПР 35 тис. доларів.

«Україна - Вперед!», як стверджують експерти, співробітничає з росіянами Миколою Гастелло і Миколою Дороніним, які раніше, на президентських виборах, працювали над іміджем кандидата Сергія Тігіпко, який зайняв у результаті третє місце. За даними джерел журналу, Н.Королевська особисто захотіла найняти цих людей, щоб повторити стратегію С.Тігіпка, яка грунтується на ідеї нових осіб у політиці.

Водночас, Об'єднана опозиція працює з вітчизняними кадрами, насаперед з Олегом Медведєвим, давнім соратником і консультантом лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. При цьому сам О.Медведєв зазначив, що роль політтехнологів в опозиції зводиться лише до експертного консультування. В результаті експерти запевняють, що витрати опозиції на політичний консалтинг невисокі.