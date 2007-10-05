Лідери НУ-НС та БЮТ відмовилися коментувати хід переговорів щодо коаліції

Переговори між Блоком Юлії Тимошенко та блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” щодо створення коаліції на сьогодні завершилися.

Як передає кореспондент УНІАН, переговори тривали з 13.00 до 18.00. У переговорах брали участь з боку БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, Олександр ТУРЧИНОВ та Йосип ВІНСЬКИЙ, а з блоку НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО та Борис ТАРАСЮК.

По закінченню переговорів лідери двох політичних сил відмовилися давати будь-які коментарі представникам ЗМІ.

Крім того, вони взагалі відмовилися вийти до преси і залишили приміщення готелю «Хаят» на авто, які виїжджали з підземного паркінгу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі НУ-НС, коментарі будуть надаватися ЗМІ виключно після остаточного завершення консультацій.

Передбачається, що консультації мають продовжитися завтра, однак їх час і місце поки не відомі.