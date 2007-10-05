Балога: політсили не мають нав’язувати дискусію, яка може розтягтися надовго

Секретаріат Президента України не одержував жодного листа главі держави від блоку «Наша Україна – Народна самооборона», про існування якого повідомили окремі засоби масової інформації та інтернет-видання. Про це заявив керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Офіційно ніяких послань, надісланих «НУ-НС» Президентові Віктору ЮЩЕНКУ, сьогодні на Банкову не надходило ні поштою, ні іншими каналами», - заявив він.

Водночас В.БАЛОГА відзначив, що вважає недоцільним введення “елементів епістолярного жанру” у хід консультацій щодо створення більшості у Верховній Раді, які розпочали політичні сили. «Президент дав чіткі орієнтири щодо цілей і пріоритетів, навколо яких має тривати переговорний процес з формування коаліції. Більше того, глава держави під час візитів до Берліна і Парижа дав недвозначні коментарі щодо своєї позиції з цього надважливого для держави питання. Далі – справа виключно за політичними силами, які вибороли собі парламентське представництво. Вони мають виробити чіткі домовленості і подати Президентові конкретні пропозиції, а не нав’язувати дискусію, яка може розтягтися надовго».

Керівник президентського Секретаріату вказав, що глава держави готовий аналізувати домовленості, напрацьовані учасниками консультацій, за умови їх дієздатності й адекватності. «Президент вчинить так, як йому велить Конституція. Щойно Блок Юлії Тимошенко і «Наша Україна – Народна самооборона» підпишуть угоду про створення міцної більшості і висунуть на посаду прем’єр-міністра єдину кандидатуру – Президент невідкладно прийме ці пропозиції до розгляду. Доти всі апеляції до глави держави беззмістовні, а отже – і недоцільні», – наголосив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні серед ЗМІ було поширено заяву «Народної самооборони», в якій, зокрема, наголошувалося, що група «Народна самооборона» у складі виборчого блоку «Наша Україна – Народна самооборона» підтверджує свою принципову і незмінну позицію за створення у новообраній Верховній Раді VI скликання демократичної коаліції у складі Блоків Юлії Тимошенко та НУ-НС.

Члени групи наголошують, що тільки така коаліція відповідатиме волевиявленню виборців, які проголосували за НУ-НС.

Як йдеться в заяві, всі без винятку члени групи «Народна самооборона» підписали листа до Президента, в якому висловлюють свою незгоду із пропозицією залучити Партію регіонів до переговорів про створення коаліції у Верховній Раді VI скликання.

Як повідомлялося, 3 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував усім політичним силам, що пройшли до парламенту, розпочати консультації щодо формування коаліції.

4 жовтня лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що кандидати у народні депутати від “Народної самооборони” принципово виступають за створення демократичної коаліції з БЮТ із можливим долученням Блоку Литвина.

Водночас Партія регіонів пропонує створити «широку» коаліцію.