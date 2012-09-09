Член окружкому на Харківщині заявила, що представляє путінську «Єдину Росію» (відео)

Про це вона сказала під час чергового засідання, на якому новозамінені члени комісії від маловідомих партій прийняли присягу, пише gazeta.ua.

"За вимогою кандидата в депутати від Об'єднаної опозиції Анатолія Дмитрієва, голова ОВК Тетяна Саввова попросила членів комісії, що присягають, назвати партію, яку новобранці презентують. Так, на питання головуючої, Ольга Лобова, яка є за документами ЦВК представником партії "Русь єдина" гордо заявила: "Єдина Росія"!, - розповів політолог Геннадій Григоренко.

"Ще дві представниці, Світлана Гончаренко від "Союзу анархістів України" та Світлана Завадська, "Народно-трудовий союз України", назвали себе презентантами Партії регіонів в ОВК. Тобто, з урахуванням "регіоналки" Ольги Асєєвой, їх стало за особистою самоідентифікацією – троє. На щастя, інші рекрути в члени ОВК вміли читати: перед кожним з них на столі лежала роздруківка списку членів даної комісії, тому майже без помилок, назвали політичні сили які вони "презентують", додав Григоренко.