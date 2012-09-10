КПУ розраховує на виборах на серйозну підтримку українців, які проживають в Росії

Про це заявив глава КПУ Петро Симоненко під час спільних заходів з представниками Компартії Росії в Донецькій області. Зокрема, П. Симоненко підкреслив, що з Росією з партійного руху у КПУ склалися досить добрі партнерські відносини.

«Ви бачите, що тут присутні наші колеги з Росії, і ми постійно ведемо переговори, проводимо зустрічі, ділимося досвідом роботи, обговорюємо всі ті проблеми, які важливі сьогодні для нас, як для двох незалежних держав», - зазначив лідер українських комуністів.

П. Симоненко також додав, що в цьому контексті дуже важливо розуміти роль економічного співробітництва між Україною та Росією. Він підкреслив, що сьогодні, крім КПУ, жодна політична сила не буде займатися питаннями інтеграції з Росією.

У свою чергу депутат російської Держдуми Володимир Безсонов, який також брав участь у заходах, додав, що КПРФ і КПУ будуть особливо співпрацювати під час парламентських виборів в Україні. Він також додав, що сьогодні є всі підстави говорити про серйозну підтримку КПУ українцями, які живуть в Росії. У рамках спільних урочистих заходів представники Компартії України і КПРФ поклали квіти на Саур-Могилі в Донецькій області, вшанувавши пам'ять радянських воїнів, загиблих під час Великої Вітчизняної війни. В урочистих заходах взяли участь лідер КПУ Петро Симоненко, керівництво Донецького обкому КПУ, партійний актив області, а також депутати Держдуми РФ від Комуністичної партії РФ Володимир Безсонов та Микола Коломієць, керівництво Ростовського обкому партії і, відповідно, партійний актив Ростовської області.